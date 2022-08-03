الاحتلال يواصل إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون في غزة

وطن: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون "إيريز" المخصص للأفراد في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، نقلاً عن الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، بأن سلطات الاحتلال أبلغت الهيئة استمرار إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع ومنع حركة التنقل للأفراد من وإلى غزة، ومنع تنقل العمال والتجار والحالات الإنسانية والمرضى في الاتجاهين.

من جهتها، أكدت اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع، أن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة بإبقاء إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ومنع إدخال البضائع والمواد التموينية ومواد البناء والمحروقات إلى غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي تحت حجج وذرائع واهية.

وفا