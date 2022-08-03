الاحتلال يقتلع 20 شجرة زيتون ويردم بئرا للمياه في بلدة تقوع شرق بيت لحم

وطن: اقتلعت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، عددا من أشجار الزيتون وردمت بئرا للمياه في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وموظفين ما يسمى "التنظيم" ترافقهم جرافة اقتحموا منطقة "رخمه" شرق البلدة، وقاموا باقتلاع 20 شجرة زيتون وردم بئر مياه، تعود للمواطن محمد عيسى الشاعر.

وأشار أبو مفرح الى قيام المستوطنين قبل أيام بنصب خيام في نفس المنطقة، في أراضٍ تعود لعائلة الصلاحات، تمهيدا للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

وفا