الاحتلال يعتقل 12 مواطن من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين بينهم طفل من قباطية وبلدة اليامون جنوب وغرب جنين ومن تل وعوريف بنابلس ورام الله والخليل والقدس .

وطالت هذه الاعتقالات من بلدة قباطية، الطفل أحمد عدنان نزال للضغط على شقيقه محمد تسليم نفسه في معسكر سالم، وعز أحمد خزيمية بعد اقتحام البلدة قباطية ودهم قوات الاحتلال منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

ومن بلدة اليامون غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عمر فريحات.

كما واقتحمت قوات الاحتلال قريتي تل وعوريف واعتقلت الطالب أدهم عصيدة في قرية تل، وأيوب ناجح صباح من قرية عوريف، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال، كنعان كنعان من قرية كوبر، وعبد الرازق مهند من قرية أبو شخيدم، شمال رام الله، وأيسر معروف من قرية عين قينيا، غرب المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عصام محمد كواملة، ورامي أبو عيشة، وأحمد أبو مرخية، على الحاجز المؤدي الى حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بدّو شمال غرب القدس واعتقلت الشاب مصعب عبد الله أبو عيد .