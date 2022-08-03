إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الحي في كفر قدوم

وطن: اصيب ٣ شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب اقتحامه القرية فجر اليوم. الأربعاء

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات من جنود الاحتلال داهموا القرية مما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود اصيب على إثرها الشاب قصي جهاد (٢٧ عاما) في الظهر، ويوسف عبد الفتاح (١٩ عاما) في الساق، ومالك حكمت (١٧ عاما) في الفخذ، ونقلوا جميعهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ووصفت اصابات الشبان الثلاثة بانه متوسطة.

(المصدر- وفا)