نصر الله عن ترسيم الحدود: الوقت ضيّق.. وفي ضوء الجواب سنتصرف

وطن: أكّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، أنّ "الحصار الاقتصادي هو حرب والصبر عليها هو جهاد وتسمى هذه المواجهة مواجهة جهادية".

وقال نصر الله خلال إحياء الليلة الخامسة من أيام عاشوراء إنّنا "سنعطي ملف ترسيم الحدود قليلاً من الوقت لنرى إلى أين ستذهب الأمور".

وأضاف: "على الأميركيين أن ينتبهوا للعبة الوقت وموقف الدولة والمقاومة في موضوع ترسيم الحدود البحرية واحد".

وأشار إلى أنّ "الوقت ضيّق وعلى ضوء الجواب سنتصرف".

نصر الله يتحدث عن الفيول من إيران

وقال نصر الله إنّ "الفيول الإيراني سيصل إلى الموانىء اللبنانية وليس كالمازوت إلى بانياس في سوريا وكل هذا يبدأ من القرار الرسمي اللبناني".

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قال للصحافيين: "تحدّثنا مع هوكستين عن الوقود الإيراني، وقلت له بصراحة أنني مع إيصال الكهرباء للّبنانيين، ولا يمكنني رفض أي تبرّع في هذا الشأن"، موضحاً بأنّ العرض الإيراني لتزويد لبنان بالفيول "اقتراح جادّ وعلى أوراق رسمية".

يذكر أن نصر الله أعلن خلال "حوار الأربعين" مع الميادين جهوزيته لـ"جلب الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجاناً، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".