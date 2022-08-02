الأسطول الأمريكي السابع يكشف تحرك سفن حربية في منطقة تايوان

وطن: جابت سفن أمريكية عدّة منطقة تايوان الثلاثاء، مع وصول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، وفقا لمصادر عسكرية أمريكية.

وفي الوقت الذي توعدت فيه الصين بشن "أعمال عسكرية محددة الأهداف" ردا على زيارة بيلوسي، أعلن الأسطول الأمريكي السابع في تغريدة أن حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تجوب المنطقة منذ بداية يوليو، موجودة في بحر الفليبين جنوب تايوان.

ونشرت البحرية الأمريكية صورا لـ"يو إس إس رونالد ريغان" وهي تقوم بمناورات مع سفينة الإمداد "يو إس إس كارل براشير"، الأحد.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن حاملة الطائرات ومجموعتها المحمولة جوا «تنفذ مهمة روتينية في غرب المحيط الهادئ".

في الوقت نفسه، تجوّلت سفينة برمائية تابعة لسلاح البحرية وهي "يو إس إس طرابلس" في شرق تايوان، وفقا للمعهد البحري الأمريكي (USNI)، وهو منظمة مستقلة لكنها قريبة من البحرية الأمريكية.

وأشار المعهد البحري الأمريكي إلى أن "يو إس إس رونالد ريغان" و"يو إس إس طرابلس" كلاهما حاملة لأحدث طراز من طائرات "إف 35".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وجود هاتين السفينتين في المنطقة ليس مرتبطا بزيارة بيلوسي، التي تعد المسؤولة الأمريكية الأرفع التي تزور الجزيرة منذ زيارة سلفها نيوت غينغريش في عام 1997.

وقال المتحدث باسم الوزارة الثلاثاء "من الواضح أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الكونغرس أينما اختاروا الذهاب، ومتى ما أرادوا السفر".