اشتية يطالب الكونغرس الأميركي الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق حل الدولتين

وطن: طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الكونغرس الأميركي الاعتراف بدولة فلسطين، بما يساهم في تحقيق حل الدولتين، في ظل ما يواجهه هذا الحل من تدمير ممنهج بفعل الإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية وفدا من الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، لا سيما سياسة "القرصنة" الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، وتصعيد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على الاحتلال من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة معها والالتزام بها، خاصة السماح بعقد الانتخابات العامة في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقيات، ووقف كافة الإجراءات الأحادية من قبل إسرائيل، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وشدد اشتية على أن حكومة الاحتلال تصعد إجراءاتها على أرض الواقع، خاصة الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967، قائلا: "سنستمر في العمل على كسر الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل على أرضنا وشعبنا".