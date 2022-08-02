اصابات برصاص الاحتلال وبالاختناق جراء قمع مسيرة في بيت دجن

وطن: أصيب عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن، واستهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة عدد منهم بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن 22 مواطنا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص "المطاطي"، بينما تلقى 75 آخرين الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.

(المصدر- وفا)