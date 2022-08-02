مصادر خاصة لوطن: الرئيس كلف حسين الشيخ بلقاء نقابة المحامين وحل الازمة، ونقيب المحامين: نرحب بذلك ولكن لم يتصل بنا أي أحد

وطن: أفادت مصادر خاصة لوطن، بأن الرئيس محمود عباس كلف حسين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالاجتماع مع نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين، والعمل على حل الازمة القائمة حول القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي.

وكان خبراء قانونيون قدموا مطالعة قانونية للرئيس، اكدوا من خلالها وجود مخالفات دستورية وقانونية كبيرة، وأن هذه القوانين تمس حقوق المتقاضين والمحامين، وأوصوا بضرورة إعادة النظر في عمل من قام بتنسيب هذه القوانين وتمريرها بهذا الشكل.

وتقضي تعليمات الرئيس بالعمل على حل الازمة القائمة واعادة النظر بالقرارات بقانون قبل بداية الاسبوع القادم.

من جانبه، قال نقيب المحامين سهيل عاشور لوطن، بأنه لم يتم التواصل مع النقابة من أي جهة رسمية بهذا الخصوص، واعرب عن ترحيبه بذلك لحل الازمة.

هذا وتواصل نقابة المحامين فعالياتها النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.