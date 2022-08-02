جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الكفريني في مخيم جنين

وطن: شيعت جماهير محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد ضرار صالح الكفريني ( 17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، عقب اقتحام قوات خاصة إسرائيلية.

وانطلق موكب التشييع إلى منزل عائلة الشهيد الكفريني في مخيم جنين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وجابت مسيرة جماهيرية شوارع مدينة جنين ومخيمها وسط الهتافات الوطنية التي مجدت الشهداء، ونددت بالاحتلال، ودعت لتصعيد المقاومة.

وفي أعقاب أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد مخيم جنين، توجهت المسيرة لمقبرة شهداء معركة نيسان، حيث وري الثرى.