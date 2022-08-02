مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينظم ندووة حول سياسات التشغيل والعمل اللائق

وطن: نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ندوة حول "سياسات التشغيل والعمل اللائق في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلين وممثلات عن مجلس الوزراء، ووزارة العمل، ووزارة شؤون المرأة، وصندوق التشغيل الفلسطيني، ووزارة المالية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الاقتصاد الوطني، وعدد من المؤسسات الأهلية والمؤسسات القاعدية النسوية من محافظتي الخليل وأريحا والأغوار.

وافتتحت الندوة مديرة المشروع، كارين ميتز، مسلطةً الضوء على أهمية مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي يركز على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة بتعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، لاسيما الحقوق الاقتصادية للنساء.

وقالت ميتز: "إن إحراز تقدم في تشغيل النساء وبالأخص النساء من ذوات الإعاقة، هو من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال العام 2021 لم تتجاوز 17.2% مقارنة مع 73.6% للرجال في الضفة، وأن 2% فقط من النساء من ذوات الإعاقة مشاركات في سوق العمل".

وأضافت: "نصف الخريجات في فلسطين اللواتي يحملن مؤهلا علميا -دبلوم متوسط فأعلى- من فلسطين يعانين من البطالة، وهنا تكمن أهمية هذه الندوة من أجل تحسين تدخلات المؤسسات لتحسين فرص عمل النساء، وتعزيز النمو الاقتصادي والعمل اللائق للجميع".

وفي الجلسة الأولى من الندوة، تم عرض سياسات التشغيل ورؤية الوزارات حول كيفية تنفيذها.

وتحدثت ممثلة وزارة شؤون المرأة إلهام سامي عن سعي الوزارة لإدماج وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي على كافة القطاعات والمستويات استناداً لمبادئ حقوق الإنسان، وقالت: "يشمل دور الوزارة ضمان تقييم الواقع الحالي ومن خلاله يتم تحديد الاحتياجات والأولويات، والتخطيط الوطني والاستراتيجي، والمشاركة والتشبيك"

وتحدث المدير العام للإدارة العامة للسياسات العمالية في وزارة العمل، عزمي الحاج، عن أثر الاحتلال وانتهاكاته واستمراره في مصادرة الموارد الطبيعية والبشرية وأثر ذلك على التشغيل، وقال: "ستعمل الوزارة مع المؤسسات ذات العلاقة وعبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على تطوير برامج وسياسات سوق العمل، وزيادة وتيرة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعمل على إنشاء صندوق استدامة للمشاريع الصغيرة بفائدة صفرية".

وبدورها أشارت ممثلة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، السيدة إيناس قبج إلى أن صندوق التشغيل يعمل على تنفيذ سياسات التشغيل العامة، وخدمات التمويل والتشغيل المؤقت، وقالت: "إن الصندوق يعمل على تقديم مجموعة من التدريبات للنساء حول الجدوى الاقتصادية والتسويق ودراسة السوق".

وعرضت الناشطة نيرمين كومي، كممثلة عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، ورقة عمل حول التحديات والمعيقات التي تواجههم، قائلةً: "يتم تفضيل درجة إعاقة على أخرى، كما أن التمييز ضد النساء من ذوات الإعاقة مضاعف، بسبب محدودية الفرص والخدمات".

وشددت كومي على ضرورة وضع احتياجات ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة، ودمجهم في كافة القطاعات من خلال خطة متكاملة وشاملة.

وتحدثت النساء المشاركات عن مجموعة من التحديات التي يواجهنها في عملهن، مثل إشكاليات فتح حسابات للجمعيات والمؤسسات والتعاونيات، وفرض رسوم ومتطلبات مالية باهظة على تأسيس التعاونيات، فضلاً عن غياب الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصت الندوة بضرورة وجود رعاية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المؤسسات والجمعيات، وتنظيم ورشات شهرية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة للتعريف والتوعية بدورهم في الدعم والتمكين، وضرورة وجود خطة تكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات لضمان التشغيل والعمل اللائق دون تمييز.