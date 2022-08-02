أسماء سلامة تكتب لوطن: ما بعد النتائج

كنت أظن أن الأمر سينتهي بإعلان النتائج، حالة التوتر والرهبة والقلق بين الطلبة وأولياء أمورهم، وسيهدأ الوضع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد طوفان الأخبار والإشاعات والتكهنات، ولكن الأمر لم ينته على الإطلاق، بل فتحت أبواب جديدة، إضاءات على مواضيع مختلفة، جعلت الكثيرين يتساءلون عما وصلنا إليه، وما ينتظرنا بعد...

مفارقات كبيرة، لا تترك لنا الخيار أمامها، لا مجال للصمت، أو دفن الرأس في الرمل، لا بد من الحديث عنها، وإن اختلفنا مع البعض حولها، وكلها مما تم نشره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي التي بات من المؤكد قوة تأثيرها على سلوكياتنا وتصرفاتنا أيضا، باتت مشاركة بقوة في صناعة نمط جديد من التفكير، وتتحكم في توجيه الرأي حول تلك القضية وحشد التأييد لها، وإغفال تلك وتجاهلها، بغض النظر عن مدى الصواب في ذلك.

أولى تلك المواقف والمفارقات، التي تابعها الجميع، كانت تلك الفتاة، التي تابعها الكثيرون منذ أول ظهور لها، بتلك العفوية التي كانت واضحة، والتي يطلق عليها الأغلبية (أم اللوز)، والتي تم التعامل معها عبر وسائل التواصل بطريقة بعيدة كل البعد عن العفوية، ليست وسائل التواصل فقط بل العديد من الجهات والأشخاص، فهناك من أطلق مسابقة للتكهن بمعدلها، وهناك من تعاطف معها بقوة عند ظهور نتيجتها وعدم اجتيازها لامتحانات التوجيهي بنجاح، فقدم لها الهدايا المادية، وعرض فرصة عمل، وهناك من أطلق لقبها ( أم اللوز) على معرضه، وهناك من كتب على لوحة السيارة "فوج أم اللوز"، فما الذي دفع الكثيرين لهذه القرارات والتصرفات، هل هو بالفعل التعاطف معها؟ وهل يكون التعاطف بهذه الطريقة المبالغ فيها؟ وهل هي الوحيدة التي استطاعت إثارة ذلك التعاطف؟ أم أن وسائل التواصل هي من سلطت الضوء عليها وحشدت لها كل هذا التعاطف؟ لا يمكن أن أنفي بشكل قاطع مبدأ الاستغلال لكل ما حصل، نعم هو استغلال لعبارات نطقت بها تلك الفتاة في مقابلة عابرة، تم ترويجها بشكل مستفز لأبعد الحدود، فما الهدف من ذلك؟ هل هو رسم الصورة المشرقة لمن يمارس الغش مثلا؟ أم المستقبل الوردي الذي ينتظر من يخفق في التوجيهي؟ لا يمكن للجميع تطبيق تلك النظرية، هي حالة فردية فقط، فلا تزرعوها في عقول أجيال قادمة، وتجعلوا منها مثلا يحتذى به. هل يمكن لنا أن نعتبر أن تلك المقابلة كانت وجه السعد على تلك الفتاة وصنعت لها مستقبلا؟ لا نختلف على مبدأ أن الإخفاق هو النهاية، ولا نحكم على أحد بالفشل لمجرد نتيجة لامتحانات، ولكن الرسالة عليها أن تكون أعم وأشمل، بضرورة الجد والاجتهاد والبذل، التحدي والإصرار على النجاح، فمن المعروف أن العثرات متوقعة طوال مشوار الحياة، ولكن ما يجري لا يعطي هذا الدافع للكثيرين، فنحن نتحدث عن مستقبلين من مختلف الأعمار مع الاختلاف في طريقة التربية والشخصية، علينا أن نكون حذرين في محتوى ما نقدمه لهم، والرسائل التي نود إيصالها لهم.

بالمقابل، نرى الفتاة التي حصدت المركز الأول على مستوى الوطن في الفرع العلمي، وكانت تزين عنقها قلادة من النقود الورقية من فئة العشرين شيكل، والتي كان جليا للجميع أنها من أسرة ذات مستوى مادي متواضع، نعم لقد انتبه الكثيرون لها، وانتشرت صورها على مختلف وسائل التواصل، فجاءت الصور لاحقا بقلادات من فئات أكبر، بل وبتبرع سخي من أحد رجال الأعمال في فلسطين المحتلة، بأن تكفل بكل مصاريف تعليمها الجامعي، لفته كريمة لا أحد ينكر ذلك، ولكن هل باتت وسائل التواصل هي الطريق نحو المساعدة وتقديم الدعم لمن يستحق؟

ثم نبقى في ذات السياق مع طالبة أخرى، حصلت على معدل تجاوز 99%، ظهرت في صور من منزلها المتواضع جدا، والتي بادر والدها للاتصال بأحد الأقارب ليعرف نتيجة ابنته، فلا انترنت في بيته، ولا وسيلة متاحة للحصول على النتيجة، إلا الاتصال بشخص آخر، وتأتي تلك العبارة المكتوبة أعلى الصور " لأنني فقيرة لم يبارك لي أحد"، فتتبعها عبارات المباركة على أعلى المستويات، هل تكسب هذه الطالبة التعاطف، وتجد من يمد يد العون لها في تعليمها الجامعي؟ هل هذه الحالات هي الوحيدة الموجودة على أرض وطننا؟ أم هي من ظهرت على وسائل التواصل وتم الحديث عنها وتعريف الناس بها؟ ولماذا نسلط الضوء على المستوى المعيشي للطلبة؟ وهي العائلات المستورة؟ هل لأننا بالفعل نريد أن نساعدهم ونمد لهم يد العون؟ أم لأننا نريد تحقيق مستويات أعلى من المشاهدة للمحتوى الذي نقدم؟ ولماذا على الداعمين والمتبرعين أن يظهروا على وسائل التواصل وكأنهم في إعلان تجاري؟ أليس من المعروف لدينا أن العطاء في السر أسمى وأعظم؟

لا يمكن لي أن أغفل ولو للحظة، عن ذلك الطالب الذي حصل على نتيجته وهو في ورشة البناء، ذلك الطالب المكافح، الذي خرج للعمل بعد انتهاء الامتحانات، ربما ليمد يد العون لأهله، ويساعد والده في تأمين حياة كريمة، أو ربما ليؤمن لنفسه قسط الجامعة التي ينتظر نتيجته من أجلها؟ هذا الطالب هو أهل للاحترام والفخر، وهو المثال الواجب تقديمه للجيل القادم، الذي بات معتادا على الراحة والحصول على ما يريد بأسهل الطرق.

مع كل هذه المشاهد التي تمس الوجدان، يأتينا الجانب الآخر من الصورة، النقيض تماما، البهرجة والمبالغة في المظاهر الاحتفالية بإعلان النتائج، الهدايا الخيالية التي حصل عليها بعض الطلبة، والحفلات التي أقيمت احتفاء بهم، نعم لكل الحق في التعبير عن فرحه بالطريقة التي يريد، ولا يحق لنا أن نمنع المقتدر عن تقديم الهدايا وإقامة الحفلات، ولكن هي كلمة تحمل النصح فقط، وتصب في الصالح العام، إذا ما تحدثنا مثلا عن المفرقعات والألعاب النارية التي أضاءت سماء المدن والقرى الفلسطينية على اختلافها، والتي لم تهدأ طوال النهار والليل، بكل ما قد تحمله من مخاطر على مستخدميها، وبالفعل قد سجلت حالات بتر للأصابع وبعض الحروق أيضا، ناهيك عن مصدر هذه المواد التي يتم توريدها للسوق الفلسطينية من المستوطنات، وأسعارها الباهظة التي عمد التجار إلى رفعها بشكل جنوني مستغلين التزايد الكبير في الطلب عليها، فكانت بالفعل حرقا فعليا للأموال، لا أريد أن أبيع المثل للجميع، ولا أن ألبس ثوب المثالية، أنا أفرح لمنظر تلك المفرقعات ليلا، ولكنني أميل إلى التقنين في استخدامها، والحرص الشديد في ذلك ايضا، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال. ماذا لو تم تقليص الاستخدام ودفع قيمة الجزء الأكبر منها لمن تنقصه حياة كريمة؟

لسنا في عوالم مختلفة، فذات المظاهر الاحتفالية، وتلك المشاهد حول الطلبة المحتاجين، نشرت على وسائل تواصلنا الاجتماعية. هذه الصفحات التي باتت ضيفا إجباريا في بيوتنا، بل فردا من أفراد عائلاتنا، تنقل لنا بالطريقة التي تريد المحتوى الذي تريد، تؤثر في تفكير أبنائنا وتساهم في تشكيل افكارهم وشخصياتهم، وتقدم رافدا من روافد اتخاذ قراراتهم وسلوكياتهم، فإلى أين ستقودنا وما الأثر الذي ستحدثه في مجتمعنا، هل ستقف عند هذا الحد أم هناك المزيد؟

الطريقة التي تم تناول الأخبار وتداولها على وسائل التواصل، تعمق الفجوة بين فئات المجتمع، وتعمق النظرة الطبقية، فلا يحق لأحد أن يتناول تواضع الحال بهذه الطريقة، وأن يعظم البذخ والتباهي به، خاصة في الظروف التي يعيشها مجتمعنا في الوقت الحالي من غلاء ومحدودية الدخل والديون المتراكمة للبنوك، فشريحة كبيرة من هذا المجتمع من الطبقة دون المتوسطة، بالمعايير الجديدة، وكلنا نعلم أن العديد من الأسر أثقل كاهلها من تراكم الالتزامات المالية، وبات من الطبيعي للأسف أن تتوجه لإغراق نفسها أكثر في محاولتها لمجارات النمط الجديد من الحياة، التي تطغى عليه الصبغة المادية والمظاهر المزيفة، لن تزداد الفرحة بكثرة الصرف، ولن تقل بالبساطة، لأ، الفرحة مشاعر وليست مادة، وبدل أن نستغل وسائل التواصل وانتشارها وقوة تأثيرها بتعميق السلوكيات الصحيحة وغرس نمط تفكير سوي، نعمد إلى جعلها وسيلة لجر المجتمع إلى نمط بعيد كل البعد عن المنطق والعقلانية.

لا بد من وقفة مع النفس أولا، لنعيد التفكير في أسلوب حياتنا الذي بات تقليدا، ومحاولة لمجاراة الآخر.