الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يقدمون 15.678 مليون يورو لمستشفيات القدس المحتلة

وطن: قدم الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس المحتلة، حيث قدم الاتحاد الأوروبي (13 مليون يورو)، وحكومة فنلندا (1.678 مليون يورو) وحكومة إيطاليا (مليون يورو).

وأوضح مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم المقدم لمستشفيات القدس، والذي يتم توفيره من خلال السلطة الفلسطينية، سيساعد المستشفيات على توفير الخدمات المطلوبة للمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.

وأضاف البيان، منذ عام 2012، دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه السلطة الفلسطينية بمساهمات منتظمة لتغطية التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس، وبلغت تلك المساهمات أكثر من 141 مليون يورو، وتعد هذه المستشفيات جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني حيث تقدم خدمات متخصصة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، "من خلال دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم، نعيد تأكيد التزامنا بالحفاظ على الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. وتعد مستشفيات القدس من آخر المؤسسات الفلسطينية التي لا تزال تعمل في المدينة. ويساعد وجودها في الحفاظ على الطابع الفلسطيني للمدينة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين الفلسطينيين. وتدل هذه المساهمة على التزامنا القوي والثابت تجاه الفلسطينيين وتطلعهم إلى دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً".

بدوره، قال القنصل العام لإيطاليا في القدس جوزيبي فيديل، "لطالما دعمت إيطاليا مستشفيات القدس المحتلة، تماشياً مع جهودها المتعددة لزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع الفلسطينيين. كما تلعب مستشفيات القدس دورًا حاسمًا في هذا الصدد، كونها المزود الرئيسي للعلاجات المتخصصة التي لم تتوفر بعد في الضفة الغربية وقطاع غزة. من خلال هذه المساهمة، نعتزم تقديم الدعم الفوري لقدرة السلطة الفلسطينية على دفع تكاليف علاج المرضى المحالين، ولتشجيع إصلاح أوسع يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي الفلسطيني".

من جهتها، قالت ممثلة فنلندا السفيرة بايفي بيلتوكوسكي: "تواصل فنلندا، مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى، دعم مستشفيات القدس المحتلة لضمان تقديمها رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الفلسطينيين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. إن دعمنا المالي المباشر من خلال آلية بيغاس يخلق الاستقرار ويخفف على حياة العائلات الفلسطينية التي تحتاج إلى خدمات صحية متخصصة".

المصدر: (وفا)