مدير عام الإدارة العامة للمباحث يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس

وطن: استقبل مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد/ إياد اشتية بمكتبه، رئيس مجلس إدارة الشركة المقدسية ومديرها العام م.هشام العُمري، ونائبه المهندس محمد زيدان، والوفد المرافق لهم، وبحث معهم تأثير القطع الإسرائيلي المتواصل وانعكاساته على الوضع الأمني.

وبيّن المهندس هشام العُمري خلال لقاءه بالعميد اشتيه، الجهود الضخمة التي تبذلها الشركة المقدسية للتخفيف من حدة القطع الإسرائيلي والمستمر مع موجة الحر الحالية، وسبل وقف قرار القطع الإسرائيلي الذي مسَّ بشكل مباشر كافة مناحي الحياة، خاصة القطاعات الحيوية والسيادية.

بدوره، أكد العميد اشتية على ضرورة محاربة ظاهرة السرقات والتعديات، والقبض على سارقي التيار الكهربائي، باعتبار أن هذه الظاهرة تشكل خطراً على المجتمع الفلسطيني ككل، وتؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة، وأكد أيضًا، على أهمية دعم الشركة المقدسية وتعزيز وجودها في القدس، في ظل الابتزاز والقطع الاسرائيلي المتواصل.