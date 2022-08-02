برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر الجاري

وطن: أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال آب/ أغسطس الجاري.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين بأن زيارة الأسرى في سجون "نفحة، رامون، إيشل/بئر السبع، وعوفر" ستكون بتاريخ 10/8، وسجني "الدامون/ أشبال، وهداريم" بتاريخ 15/8.

وأضافت أن زيارة سجني "شطة، والدامون/ سيدات" بتاريخ 17/8، وسجن "عسقلان" بتاريخ 22/8، وسجن "مجدو" 24/8، وأما سجن "النقب/فوج واحد فقط"، ستكون بتاريخ 29/8.

وطالبت اللجنة الأهالي المعنيين بالزيارة الاتصال بمكتب الصليب الأحمر في القدس المحتلة من أجل عمل الحجز اللازم.