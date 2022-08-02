الاحتلال يغلق معبر "أبو سالم" وحاجز "إيرز"

وطن: أعغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة وجنوبه، بشكل مفاجئ.

وأفادت مصادر محلية إلى أن سلطات الاحتلال أرجعت البضائع المعدة للتصدير من معبر "أبو سالم"، وأخرجت العمال من المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.

وأشار المصدر إلى إغلاق سلطات الاحتلال أيضًا حاجز "إيرز" المخصص لتنقل الأفراد من القطاع إلى الداخل المحتل والضفة الغربية، في الاتجاهين.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال سمحت فقط بعبور الإسعافات التي تحمل مرضى بحالة صحية صعبة، عبر الحاجز.

وجاء إغلاق سلطات الاحتلال المنفذين المهمين للقطاع بعد اتخاذها إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بزعم الخشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين مساء أمس.

وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان و"سديروت".