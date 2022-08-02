كشف ملابسات مقتل الشاب قصي ابو عامر الذي اختفت اثاره في قلقيلية قبل 8 ايام

وطن: أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع روجبة ان شخصا اعترف بقتل الشاب قصي ابو عامر الذي اختفت اثاره قبل ثمانية ايام.

واوضح رواجبة في حديث لتلفزيون "الفجر الجديد" ان الاجهزة الامنية تتبعت مسار اختفاء الشاب ابو عامر (من خلال الكاميرات المختلفة)، ومن خلال المتابعة تم توقيف بعض المشتبهين، واعترف احدهم بذلك، وتم العثور على الجثمان في منطقة نائية.

واشار الى ان هناك شخص واحد فقط موقوف على خلفية ارتكاب هذه الجريمة.

من جانبها ذكرت الشرطة في بيان لها انها كشفت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ملابسات مقتل مواطن في محافظة قلقيلية، اختفت اثاره قبل ثمانية ايام.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبالبحث والتحري من قبل إدارة المباحث العامة والأمن الوقائي ومتابعة قضية اختفاء أحد المواطنين من مدينة قلقيلية منذ 8 أيام، كشفت إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة قلقيلية وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل المواطن المفقود وألقت القبض على المشتبه فيه.

وبيّن ارزيقات أن الشاب اختفت آثاره منذ 2672022 وفي حينه باشرت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة لحين ما تم العثور على جثته في ساعات متأخرة من مساء أمس في منطقة تقع بين بلدتي بديا وسنيريا بمحافظة قلقيلية.

وأكد توقيف شخص مشتبه فيه وضبطت المباحث العامة والأمن الوقائي أداة يشتبه أنها المستخدمة في الجريمة.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.