الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في بزاريا شمال نابلس

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منشأتين تجاريتين في قرية بزاريا شمال نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية بزاريا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة، تعودان للمواطن رابح سليمان سيف.

هذا وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلا مأهولا في عند مدخل بلدة سبسطية المجاورة يعود للمواطن محمد أبو السعود، ويسكنه 8 أفراد.

(المصدر- وفا)