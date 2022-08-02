إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي واعتقال اثنين من مخيم الفارعة

وطن: أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، واعتقل اثنان، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، علما أن اثنين منهم أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما قرب مدخل المخيم خلال اقتحامه من قبل جنود الاحتلال.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال شابين من المخيم خلال اقتحام

المصدر: (وفا)