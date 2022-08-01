جيش الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد الشيخ بسام السعدي في مخيم جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال القيادي بحركة الـجـهـاد الإسلامـــي الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين، مساء الاثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي السعدي واعتقلته، قبل أن تنسحب من المخيم.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر الشيخ السعدي بعد إصابته، وكذلك جرى اعتقال زوج ابنته الأسير المحرر أشرف زيدان الجدع من بلدة برقين اثناء تواجده في بيت الشيخ السعدي.

وخلال عملية الاعتقال تم الاعتداء على زوجته الأسيرة المحررة نوال السعدي، وجرى نقلها للمستشفى.

واستشهد الشاب ضرار رياض الكفريني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين، وسط سماع دوي كثيف للرصاص الحيّ. كما وألقى شبان فلسطينيون، قنابل محلية الصنع بكثافة صوب قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين، إن "مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص والقنابل المحلية".