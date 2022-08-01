استشهاد الشاب ضرار رياض الكفريني في مخيم جنين

وطن: استشهد الشاب ضرار رياض الكفريني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في مخيم جنين.

وأصيب الشاب برصاص بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، عقب اقتحام قوات خاصة إسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن إصابة متوسطة برصاص الاحتلال الحي في الساق وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات لمخيم جنين، وسط سماع دوي كثيف للرصاص الحيّ حيث تتواجد القوات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في المخيم.

كما وألقى شبان فلسطينيون، قنابل محلية الصنع بكثافة صوب قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين، إن "مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص والقنابل المحلية".