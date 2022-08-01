ميسر الدهامشة.. لاعبة أردنية تنسحب من بطولة عالمية رفضا لمواجهة إسرائيلية

وطن: رفضت لاعبة منتخب الأردن للتايكوندو للناشئين ميسر الدهامشة مواجهة لاعبة إسرائيلية في بطولة العالم بمدينة صوفيا البلغارية مفضلة الانسحاب والتضحية بميدالية كان يمكن أن تنالها.

وقررت ميسر (13 عاما) عدم مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية رفضا منها المشاركة في التطبيع مع الاحتلال.

وكشف الصحفي الأردني عمر الدهامشة -وهو ابن عم ميسر- مزيدا من التفاصيل بشأن سبب رفض لاعبة التايكوندو الأردنية خوض المباراة وغرد قائلا "رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدُّها شهيد على أرض فلسطين".

وأضاف "تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية".

وسار الناشئ عبدالله شاهين (بوزن 33 كغم) على نفس المنوال وانسحب أمام لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للتايكوندو.

ورغم أن الأردن مرتبط باتفاقية سلام مع الاحتلال منذ عام 1994، فيما عرفت باتفاقية وادي عربة، فإن الرياضيين الأردنيين ينسحبون من مواجهة الإسرائيليين في مختلف المنافسات الرياضية.