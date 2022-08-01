عزل قائد سريّة في جيش الاحتلال نسي اثنين من جنوده في بلدة عزون

وطن: كشف موقع "واللا" العبري أنّ قادة في جيش الاحتلال عزلوا "قائد سرية" في كتيبة مدرّعة، بعد أن أخفى تفاصيل نسيان اثنين من خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية قبل أشهر.

وأضاف الموقع أن الضابط أعاد الجنديين عندما اكتشف نسيانهما، وأمر الجنود بالصمت وإخفاء الحادثة.

ووصف الناطق باسم الجيش ما جرى بأنه خطأ خطير وفشل قيادي. قائلا: إن ما جرى إخفاق عملياتي وأخلاقي خطير، لا يتماشى مع قيم الجيش، ويظهر فشلًا قياديًا"، مضيفًا أنه وعند اكتشاف القضية تم التحقيق مع قائد السرية من قبل قائد اللواء وقائد الفرقة، وفي نهاية التحقيق قرر قائد الفرقة عزل قائد السرية من منصبه.