نقابة المحامين تصعّد احتجاجاتها وتخطط لفعالية حاشدة مع الشركاء الداعمين لحراكها

وطن: قررت نقابة المحامين، استمرار تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء السندات العدلية والطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية، احتجاجا على إنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وما تبعها من قرارات من مجلس القضاء الأعلى ضد المحامين.

وأعلنت النقابة في بيان لها، الاثنين، عن "فعالية حاشدة تليق بتطلعات هيئته المقاتلة بالتنسيق مع الشركاء الداعمين لحراك النقابة بداية الأسبوع القادم"، سيتم تحديد موعدها حال انتهاء المشاورات بشأنها.

وأكدت النقابة على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا، وسينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءا باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين القسام. داعيا مجلس النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.

وأشارت إلى أن مجلسها سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

فيما يلي نص بيان النقابة:



بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ

جماهير شعبنا

زميلاتنا وزملاؤنا

تحية الحق والعروبة وبعد،

تحت ظلال العدل والكرامة عقدت الهيئة العامة لنقابة المحامين اجتماعها المهيب يوم الأحد الموافق 31/7/2022 وبأكبر حشد للمحامين والمحاميات منذ انشاء نقابة المحامين الفلسطينيين تأكيدا منها على التفافها حول مجلسها وحراكها النقابي المهني، وقالت كلمتها الفصل بشأن مواصلة حراك النقابة من أجل إعلاء كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة من خلال رفع وتيرة الفعاليات وسقف المطالب المعلنة، والتزاما من مجلس النقابة بقرار هيئته العامة المقاتلة من أجل الحرية والعدالة في مواجهة التغول والتفرد والإطاحة بمبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون، وتنفيذا لإرادة الهيئة العامة ووضعها موضع التنفيذ الأمين وانطلاقا من مدينة جنين القسام ووفاءا لشهدائها وشهداء فلسطين.

قرر مجلس النقابة ما يلي:

أولا: التأكيد على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا، وسينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءا باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين القسام، ويدعو مجلس النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.

ثانيا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء السندات العدلية والطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

ثالثا: سيعلن المجلس عن فعالية حاشدة تليق بتطلعات هيئته المقاتلة بالتنسيق مع الشركاء الداعمين لحراك النقابة بداية الأسبوع القادم حال انتهاء المشاورات بشأنها.

رابعا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،

المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا

تحريرا في 01/08/2022

مجلس النقابة/ مركز القدس

دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف