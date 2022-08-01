أزمة العراق.. متظاهرو الإطار التنسيقي على أبواب المنطقة الخضراء وأنصار الصدر يواصلون اعتصامهم

وطن: منعت قوات الأمن العراقية متظاهرين من دخول المنطقة الخضراء في بغداد، بعد توافد أعداد منهم تلبية لدعوة الإطار التنسيقي، في حين يواصل أنصار الصدر اعتصامهم داخل البرلمان.

وحمل المتظاهرون أعلام العراق ورايات ملونة ورددوا شعارات منددة بقيام أتباع مقتدى الصدر باقتحام المباني الحكومية داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وطالبوا بضرورة حفظ شرعية الدولة والنظام العام في البلاد.

واستخدمت القوات المسلحة العراقية خراطيم المياه لمنع اقتراب المتظاهرين من الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة المحيطة بالبوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء الحكومية.

ودعت القوات العراقية عبر مكبرات الصوت المتظاهرين إلى عدم الاحتكاك بالقوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين بعد أن حاول عدد من المتظاهرين تسلق الكتل الإسمنتية ومحاولتهم إسقاطها وتدمير الحواجز الحديدية لدخول المنطقة الخضراء.

من جهته، أوضح الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي أن خروج المتظاهرين ليس ضد شخص أو جماعة، بل من أجل العراق وحكومته وبرلمانه وشعبه.

ودعا الخزعلي متظاهري الإطار التنسيقي إلى السلمية وعدم دخول المنطقة الخضراء.

وكانت لجنة تابعة للإطار التنسيقي في العراق دعت إلى التظاهر اليوم الاثنين "دفاعا عن الدولة" ضد ما أسمته "الطغيان الدكتاتوري" لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي.

وقالت لجنة الإطار التنسيقي -في بيان- إن دعوتها تأتي بعد "التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".

وأوضح الإطار التنسيقي أن هدف مظاهرة اليوم هو الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وليست موجهة ضد شخص أو فئة.

وفي السياق ذاته، يستمر لليوم الثالث على التوالي اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مبنى البرلمان رفضا لترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة الجديدة.

ونشر المكتب الإعلامي للتيار الصدري صورا وبيانات قال إنها لعدد من زعماء العشائر والقبائل أعلنوا فيها انضمامهم وأفراد عشائرهم للمعتصمين في مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للتيار الصدري إن هذا الانضمام يأتي استجابة لدعوة أطلقها مقتدى الصدر أمس الأحد، إذ حثّ أبناء العشائر والقوات المسلحة والحشد على الانضمام إلى ما وصفه بمسعى تغيير النظام السياسي والدستوري في البلاد.

المصدر : الجزيرة + الميادين