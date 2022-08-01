الإسلامي الفلسطيني ينظم ندوة حوارية للتوعية بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

وطن: نظم البنك الإسلامي الفلسطيني ندوةً حوارية للتوعية بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وذلك في إطار جهوده للتوعية بالخدمات المصرفية وصيغ التمويل الإسلامية.

وافُتتحت الندوة بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة الحاج وليد الحصري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وهيئتها الإدارية، وحشد من التجار ورجال الأعمال في محافظة غزة، ومن جانب البنك مدير منطقة غزة عدنان الفليت وعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور ماهر الحولي وعدد من مدراء الفروع والمكاتب.

ورحب الحصري بالحضور مؤكداً على أهمية تعريف التجار ورجال الأعمال بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية بشكل عام نظراً لأهمية ذلك في تسهيل وتسريع إنجاز معاملاتهم المصرفية وتنمية أعمالهم.

من جانبه قال الفليت إن هذه الندوة تأتي في إطار جهود البنك لتعزيز التوعية بالصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية بين فئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها فئة التجار ورجال الأعمال الذين يحرص البنك على تطوير خدمات ومنتجات مصرفية تساعدهم على تطوير أعمالهم وتنمية استثماراتهم، مقدماً شكره لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على استضافتها لهذه الندوة ومؤكداً حرص البنك على تعزيز الشراكة معها.

وقدم عضو هيئة الرقابة الشرعية د. ماهر الحولي شرحاً للحضور حول صيغ التمويل الإسلامية ودور ومهام هيئة الرقابة الشرعية في ضمان توجيه أعمال ونشاطات البنك والتأكد من التزامها بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المرجعيات المعتمدة على مستوى العالم في مجال الصيرفة الإسلامية.

كما قدمت مدير فرع النصر نيفين العرقان عرضاً حول الخدمات الإلكترونية للبنك وبطاقات World Mastercard وPlatinum Mastercard المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات والامتيازات التي توفرها للعملاء بالإضافة إلى استعراض أبرز منتجات وخدمات البنك الأخرى.

وأجاب ممثلو البنك خلال الندوة على أسئلة الحضور والتي تركزت في غالبها حول حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التي يقدمها البنك لقطاع رجال الأعمال بالإضافة لجهوده المستمرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقوم البنك الإسلامي الفلسطيني بتنظيم لقاءات وندوات توعوية بشكلٍ دوري وذلك في إطار جهوده لزيادة الوعي بالخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية بشكل عام؛ بهدف توضيح مفاهيمها المختلفة للجمهور وبما ينعكس على زيادة مستويات الشمول المالي في فلسطين.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazineو"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.

