الأمن الإيراني يعتقل أعضاء خلية تجسس تعمل لصالح الاحتلال

وطن: أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقال أعضاء خلية تجسس مركزية لحزب، تابع للفرقة البهائية، يعمل لصالح الاحتلال.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، إن "المعلومات الاستخباراتية تؤكد إن هذه الخلية تحاول إعادة نشر تشكيلات الفرقة البهائية بوصفها خط دعائي هجومي ضد الثورة".

وأشار البيان إلى أن "هذه الخلية حاولت نشر دعايتها وتعليماتها الاستعمارية بين الطلبة في مختلف المستويات ولا سيما في روضات وحضانات الأطفال، وأن أعضاء هذه الشبكة يقدمون تقارير دورية عن نشرهم الممنهج لنزع الحجاب في إيران".

وأكّدت وزارة الأمن أنها "تتابع بجدية وعزم تصديها لكل العملاء الجواسيس والمهاجمين للدين والثقافة والهوية الإيرانية".

يذكر أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت، قبل أيام، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت "تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران"، وقالت إن "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".