استطلاع لوطن: 54 % يعتقدون ان السلطة ستكتفي بالتسهيلات الاقتصادية والحياتية التي قدمها بايدن 

وطن: رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول الخطوات التي قد تتخذها السلطة الفلسطينية عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول ما الذي تتوقعه من السلطة الفلسطينية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولقاء الرئيس عباس؟

وقال 46 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون ان السلطة سوف تقدم على تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالاحتلال، بينما قال 54 % من المستطلعة آراؤهم ان السلطة سوف تكتفي بالتسهيلات الاقتصادية والحياتية وعدم تنفيذ تلك القرارات.

ووصفت زيارة الرئيس جو بايدن الأخيرة الى المنطقة بالفاشلة خاصة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث لم يسفر اجتماعه مع الرئيس محمود عباس عن أي خطة سياسية، واكتفى بإعلان تقديم مجموعة من التسهيلات الاقتصادية، ووعود تتعلق بنية الإدارة الأمريكية فتح القنصلية الامريكية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ومساعدات مالية مشافي القدس.