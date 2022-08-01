إصابة طفل بكسر في الجمجمة جراء قنبلة غاز خلال مواجهات في كفر الديك

وطن: أصيب طفل (15 عاما)، بقنبلة غاز في رأسه، والعشرات بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل عبد الهادي رئيس أصيب بقنبلة غاز برأسه ما تسبب بكسر في جمجمته، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين أثناء اندلاع مواجهات في بلدة كفر الديك، خلال هدم الاحتلال منزل المواطن فوزي نافز.

(المصدر- وفا)