اشتية: خصم الاحتلال 600 مليون شيكل من أموال الضرائب يعقّد الأزمة وسنستمر بدفع مخصصات الأسرى والشهداء

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن خصم الحكومة "الإسرائيلية" 600 مليون شيقل بحجة دفع مخصصات الأسرى والشهداء، هي "قرصنة وتضيف للأزمة المالية الفلسطينية بعدًا آخر".

وأكد اشتية بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، الاستمرار بدفع مخصصات الشهداء والأسرى، رغم قرار الاحتلال.

ورفض اشتية قرار الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في القدس، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية وانتهاكا صارخا بحق الطلبة، لافتا إلى متابعة القضية على أعلى المستويات في كافة المحامل.

دعا اشتية طلبة الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم بما يلاءم الحاجة الفلسطينية.

وشدد على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية الوحيدة للأراضي الفلسطينية بكل ما يتعلق بشهادات حصر الإرث.

وأضاف: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل الاحتلال وأوامره العسكرية الهادفة لتسهيل عمليات تسريب الأراضي للمستعمرين".

ويناقش مجلس الوزراء إدارة أموال اليتامى وتقارير أمنية ومالية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع قوانين سترفع للرئيس.