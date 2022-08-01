هآرتس: "الإدارة المدنية" الاسرائيلية تسهل إصدار تراخيص للفلسطينيين "مقابل معلومات"





كتبت الصحافية الاسرائيلية عميرة هاس، في صحيفة هآرتس العبرية، عن دائرة ضمن الادارة المدنية الاسرائيلية تعمل ضمن مبدأ "خذ واعط" تتمحور مهمتها ودورها في تنمية علاقات مع فلسطينيين يطلق عليهم "محاورين" تتيح انشاء علاقة اجتماعية، ‏تفيد "اسرائيل" في اوضاع متوترة، وذلك مقابل تقديم خدمات اساسية لهم مثل تصاريح السفر والعلاج وغير ذلك.



متان، وهو جندي مسرح، تذكر أنه كان هناك فلسطينيون تعودوا على المجيء الى القاعدة التي كان ‏يخدم فيها في المساء، بين الساعة 20:00 – 23:00، والالتقاء مع ضباط كبار. دافيد، الذي تسرح من ‏الجيش قبل ذلك ببضع سنوات، لم يقم بالاشارة الى فترة زمنية، لكنه ايضا عرف أنه بعد مجيء هؤلاء ‏الاشخاص وبعد ساعات خدمته فانه ينتظره عمل كثير: اصدار، لهم ولابناء عائلاتهم، تصاريح حركة. الون، الذي ‏هو ايضا جندي مسرح، تذكر بالضبط بأن ضباط كبار التقوا معهم خارج القاعدة.‏

متان، دافيد وألون (الاسماء المذكورة في المقال هي اسماء مستعارة)، خدموا في السنوات الاخيرة في ‏وحدة الادارة المدنية الاسرائيلية، في عدة مناطق في الضفة الغربية. هم تحدثوا للصحيفة عما يسمى في الوحدة ‏‏"المتحدثون"، وهم فلسطينيون تقيم الادارة المدنية معهم علاقات خاصة من خذ واعط: اعط معلومات ‏وتقديرات عامة عن الوضع في الشارع الفلسطيني، وخذ تصاريح حركة بسهولة، لك ولأبناء عائلتك وربما ‏لأصدقائك ولمقربين آخرين. الجنود المسرحون أكدوا على أن الحديث لا يدور عن عملاء يشغلهم عملاء ‏الشباك والشرطة بالأجر (ايضا مقابل تصاريح حركة)، الذين يقدمون معلومات امنية سرية تجرم آخرين. هكذا ‏ايضا أوضح لهم القادة، قالوا. ‏

متان، دافيد والون، هم ثلاثة من بين عشرات الجنود المسرحين الذين خدموا في الادارة المدنية ‏وقدموا شهادات لـ "نحطم الصمت" عن طبيعة الوحدة مهمتها وعملها. الشهود قالوا بأنه أصبح للوحدة اسم ‏سيء في اوساط الكثير من المتجندين الاغرار.‏

الوحدة اعتبرت كمكان لـ "محبي العرب واليساريين"، لأنه كان من وظيفتها اعطاء تصاريح للفلسطينيين ‏لأمور اساسية مثل السفر، والسفر الى الخارج للعلاج وفلاحة الاراضي وزيارة عائلية وشق شوارع ومد انابيب مياه ‏وما شابه. هناك من يسمون الوحدة باستخفاف باسم "عاملة اجتماعية للفلسطينيين".‏

بسبب ذلك بالضبط طلب عدد من الشهود الاندماج فيها من البداية "لمساعدة الناس وحتى التعرف ‏على الفلسطينيين في مكان يمكنهم فيه أن يفيدوهم. سرعان ما اكتشفوا أن هناك فجوة كبيرة بين السمعة التي ‏لحقت بالوحدة وبين الحقيقة، وعرفوا أن الامر يتعلق بآلية سيطرة على الفلسطينيين، تستخدم "عنف ‏بيروقراطي"، كما اعتبر ذلك البعض منهم. الكشف وخيبة الامل شجعتهم على تقديم شهادات لـ "نحطم ‏الصمت". في الغد ستنشر المنظمة كراسة جديدة بعنوان "الادارة العسكرية"، وفيها مقاطع من شهادات جنود ‏في هذا الجسم وعن اختراقه لحياة الفلسطينيين.‏

متان يقدر بأن هناك محاور لكل صاحب وظيفة "كبير" في ادارة التنسيق والارتباط الخاضعة للإدارة ‏المدنية. في الضفة الغربية هناك ثماني ادارات للتنسيق والارتباط، وهي مسؤولة عن التنسيق مع المستويات ‏المدنية والامنية في السلطة الفلسطينية في نفس المنطقة، وعن معالجة طلبات التصاريح للسكان الفلسطينيين. ‏‏"الضابط الجيد هو الذي يبادر الى إجراء لقاء مع محاوره ويطور العلاقة معه"، قال. متان حضر، حسب قوله، ‏عدد من اللقاءات ودائما سمع قادته يسألون الضيف عن رأيه بهذا الحدث أو ذاك. كيف يمكن فهم الفهم. ‏احيانا تولد لديه الانطباع بأن هذه المحادثات كانت بدون مضمون، "لمجرد الحفاظ على العلاقة". وفي نهاية ‏اللقاء كان يكون هناك عدد من طلبات اصدار التصاريح.‏

متان ودافيد قالا للصحيفة بأنهما عرفا اهمية هؤلاء الاشخاص من اجل الادارة المدنية عندما فشلوا مرة ‏أو مرتين في اعطاء تصريح للمحاور. قادتهم غضبوا منهم، وذلك في تناقض بارز مع اللامبالاة التي تعاملوا بها ‏مع المعالجة غير المكترثة بطلبات التصاريح التي قدمها الفلسطينيون العاديون.‏

العلاقة المباشرة مع ضباط في الادارة المدنية وفرت على كثير من الفلسطينيين الذين يعتبرون محاورين ‏وقت طويل من الانتظار الطويل للحصول على جواب على طلباتهم للتصاريح، وكذلك وفرت عليهم الوقوف في ‏الطابور في مكاتب الارتباط الفلسطينية وادارات التنسيق والارتباط، ووفرت عليهم التعامل المهين للجنود. هذه ‏العلاقة يمكن أن تثمر تصاريح لكل ساعات اليوم والليل، التي اعطيت ايضا في فترات اغلاق الكورونا؛ تصاريح ‏شملت ايضا كل ابناء العائلة، التي تمكن من الخروج من الضفة ايضا من المعابر المخصصة فقط للاسرائيليين ‏وليس للفلسطينيين. ‏

وجود عملاء فلسطينيين يقدمون معلومات امنية ومجرمة معروف للإسرائيليين. ومعروف ايضا دوائر ‏العلاقات الرسمية وشبه الرسمية بين رجال الاجهزة العسكرية والمدنية الفلسطينيين مع نظرائهم الاسرائيليين. عن ‏الدائرة الثالثة غير الرسمية للمقربين والتي ترعاها الادارة المدنية، معروف قدر قليل أو غير معروف مطلقا – ‏ومناقشتها هي احد التجديدات البارزة في كراسة "نحطم الصمت". في المقابل، وجود محاورين لم يخف عن ‏المجندين الجدد للادارة المدنية. "تعلمنا عنهم في دورة الاعداد للوحدة في مدرسة التنسيق والارتباط التي ‏توجد في تسريفيم"، قال الون للصحيفة. ‏

لقد قيل للجنود إن الهدف من رعاية المحاورين هو خلق علاقة اجتماعية، التي فيما بعد من شأنها أن ‏تفيد في اوضاع متوترة، مثلا اثناء مظاهرة محلية لفلسطينيين امام موقع عسكري فان هؤلاء المحاورين ربما ‏سينجحون في تفريق هذه المظاهرة في مرحلة مبكرة. ولكن هناك سيناريوهات لاوضاع اكثر تعقيدا، التي يستعد ‏لها الجيش والادارة المدنية التي هي جزء منه: الغاء كامل للتنسيق الامني، انهيار السلطة الفلسطينية أو موت ‏الرئيس الفلسطيني محمود عباس. سيناريو قريب من هذه السيناريوهات وقع في النصف الثاني من العام 2020 ‏عندما جمدت السلطة الفلسطينية جزئيا التنسيق المدني والامني بسبب نية اسرائيل ضم اجزاء من الضفة، ‏وعندما كان وباء الكورونا في ذروته. متان قال إنه في الادارة المدنية كان هناك في حينه شعور بأنه يمكن ادارة ‏الامور حتى بدون السلطة الفلسطينية. جزء من هذا الشعور نبع من العلاقة مع المحاورين. ‏

لم تفاجئ أي ظاهرة من هذه الظواهر الواردة في الكراسة الفلسطينيين، التي ستنشرها غدا "نحطم ‏الصمت". هذه الظواهر التي خبرها الفلسطينيون على جلودهم. على سبيل المثال، المماطلة في اعطاء تصاريح ‏للفلسطينيين العاديين، تعامل عدائي وهجومي على نوافذ استقبال الجمهور في ادارات التنسيق والارتباط، شطب ‏بالجملة لتصاريح قرية كاملة، تمييز ضد الفلسطينيين في امور مثل رخص البناء والربط بشبكة المياه، تأثير ‏المستوطنين على ضباط وشخصيات رفيعة في الادارة المدنية في كل ما يتعلق بالسيطرة على الاراضي. ‏

ايضا النشر عن مجرد وجود المحاورين لا يفاجئ الفلسطينيين، فقط المفهوم بالعبرية غير معروف ‏لديهم. على الاغلب الجمهور الفلسطيني يعرف أو يخمن من هم المقربون من الادارة المدنية والذين يحصلون ‏بسهولة على تصاريح بشتى انواعها. هذا هو "حزب الادارة المدنية"، كما سماهم في المحادثة مع "هآرتس" ‏مصدر في ادارة الشؤون المدنية التي هي الجهاز الفلسطيني الموازي للادارة المدنية. قبل نحو شهرين قال ‏مصدر رفيع في فتح بصورة مبالغ فيها بأن "الحزب الاكبر هو حزب الادارة المدنية"، وفي محافظة الخليل تم ‏الصاق هذا التعريف بعدد من القوائم التي تنافست في الانتخابات للمجالس المحلية في شهر آذار. اعطاء ‏معلومات وتقديرات للوضع والحصول على تسهيلات في المقابل، كل ذلك ليس ظاهرة جديدة. فهكذا عملت ‏الادارة المدنية قبل اتفاقات اوسلو، وهكذا كان الامر في فترة الحكم العسكري، داخل اسرائيل، مع بعض ‏الاختلافات – وهذا ما هو متبع حتى الآن.‏

الجنود المسرحون الذين تحدثت معهم الصحيفة تعرفوا على محاورين من رجال الاعمال والتجار ‏واصحاب مناصب في البلديات وضباط في الاجهزة الامنية الفلسطينية. ويبدو أن هذه المجموعة تشمل ايضا ‏فئات اخرى. في احد البيانات في الواتس اب التي وصلت للصحيفة، والتي ارسلها المستشار للشؤون ‏الفلسطينية في احد ادارات التنسيق والارتباط كتب: "من حوارات مع محاورين في مكتب الرئيس وصحافيين من ‏وكالات اخرى، يتبين أن..."، الامر يدل على أنه في مكتب محمود عباس يوجد اشخاص تعتبرهم الادارة المدنية ‏‏"محاورين". من غير المعروف اذا كان هؤلاء الاشخاص يعرفون أنهم يعتبرون كذلك، أو اذا كانوا اصبحوا هكذا ‏عن وعي.‏

محاورون من المخابرات العامة الفلسطينية تحدثوا عن جهات في حماس "دخلت الى المساجد" ... ‏وحرضت، كتب في بيان واتس اب آخر. ايضا هنا من غير الواضح هل بتقديم هذه المعلومات تجاوز ضباط ‏المخابرات الفلسطينية، بشكل متعمد، وظائفهم المنصوص عليها في اتفاقات اوسلو والتي تتمثل بالقيام بالتنسيق ‏الامني مع اذرع السلطة الاسرائيلية. وهل نظرا لهذا التجاوز هم يتوقعون الحصول على ويحصلون من الادارة ‏المدنية على مقابل على شكل تصاريح شخصية خاصة. في بيان آخر في الواتس اب كتب أن المحاور قال إن ‏وزارة التعليم الفلسطينية اصدرت توجيها ما. وفي بيان رابع كتب أن المحاورين يبلغون بأنه يسود هدوء. على ‏الاقل حسب هذه التقارير لمستشار الشؤون الفلسطينية فان أي معلومات قدمت من قبل المحاورين كما يبدو ‏غير سرية ويمكن الوصول اليها عن طريق سماع الاخبار وقراءة الصحف وتصفح الفيس بوك والشبكات ‏الاجتماعية الاخرى.‏

‏"هآرتس" تحدثت مع عدد من الفلسطينيين عن هذه الظاهرة، بعضهم كانوا غير متسامحين وقالوا إن ‏الامر يتعلق بمتعاونين تماما، الذين يعملون بصورة انانية. آخرون اظهروا تفهما اكبر، أو سموهم "عملاء لايت". ‏السلطة الفلسطينية كلها قائمة على منطق العلاقة والحديث المباشر مع اجهزة السلطة الاسرائيلية، قالوا. جميعهم ‏يفترضون أن كبار شخصيات السلطة واجهزتها يحظون بـ "تسهيلات من الاسرائيليين" – بالأساس في حرية ‏الحركة وامكانية الاغتناء الاقتصادي النابع من ذلك. في نفس الوقت المشروع الوطني الذي وعدت به فتح ‏و م.ت.ف – اقامة دولة، استقلال، تحرر من الاعتماد على الاسرائيليين – فشل. في هذا الوضع الناس لا يرون ‏أي خطأ في التوجه المباشر الى الحكومة الحقيقية، مثلما احيانا تسمى الادارة المدنية ووحدة منسق اعمال ‏الحكومة في المناطق.‏

هناك من يلقون التهمة بشكل جزئي على ادارة الشؤون المدنية برئاسة رجل فتح و م.ت.ف الكبير ‏حسين الشيخ. مكاتب الارتباط الخاضعة لها من شأنها أن تنقل الى الجانب الاسرائيلي طلبات التصاريح. ‏التجربة تشير الى انتظار طويل واكتظاظ ونقص اهتمام واضح من جانب المسؤولين. قبل كل شيء هناك شائعات ‏حول تلقي الرشوة. في نهاية العملية يرسل المسؤولون الفلسطينيون بيانا مقتضب باسم الجانب الاسرائيلي بأن ‏الطلب مرفوض. المواطن يشعر بأنهم لا يمثلونه امام السلطات الاسرائيلية، وفقط يعملون مثل ساعي البريد. ‏لذلك، الناس يفضلون الذهاب مباشرة الى الادارة المدنية.‏

لكن المصدر الفلسطيني في ادارة الشؤون المدنية قال للصحيفة بأن الجانب الاسرائيلي يفعل ذلك ‏بشكل متعمد. فهو يتباطأ عن قصد في اعطاء اجابة على الطلبات التي تحول اليه من قبل الجانب الفلسطيني، ‏على سبيل المثال تصريح خروج للعلاج أو تحسين شارع في القرية أو تصريح زيارة لاحد الاقارب من الاردن. ‏هكذا فانه يدفع الناس للذهاب مباشرة الى الادارة المدنية، وعندها السقوط في شبكة "المحاورين". ‏

تأثير زرع محاورين يتجاوز التمييز ضد طالبي التصاريح الآخرين: الظاهرة المعروفة لمقربي الادارة المدنية ‏تعزز الشك حول طبيعة العلاقة، وتضم اشخاص لوصمة العار التي تلحق بالمتعاونين، وتثير الشك حول الطريقة ‏التي تم اصدار التصريح بها من اجل القيام بأبسط الامور. مثلما قال للصحيفة عدد من الفلسطينيين الذين ‏اشاروا الى هذه الظاهرة: "في نهاية الامر ايضا هذا هو الهدف الاسرائيلي، اثارة الشكوك المتبادلة في المجتمع ‏الفلسطيني".‏

المتحدثة باسم منسق اعمال الحكومة في المناطق رفضت الاجابة على الاسئلة المحددة التي ارسلتها ‏الصحيفة وعلى رأسها مسألة المحاورين. بدلا من ذلك ارسلت المتحدثة بيانا كتب فيه: "الادارة المدنية هي ‏منظمة عسكرية ومهنية مسؤولة عن عدد من مجالات المسؤولية والفعل في مناطق يهودا والسامرة، سواء بقوة ‏تعليمات القانون التي تسري في المنطقة أو بقوة قرار المستوى السياسي. ضباط وجنود وموظفو الادارة المدنية ‏يعملون بصورة مهنية، قيمية ونزيهة، امام مجمل السكان من خلال الحرص على اعطاء اجابة مهنية ومناسبة على ‏احتياجات مجمل السكان طبقا للإجراءات والاوامر وتعليمات القانون". ‏

وجاء في البيان ايضا: "نحن ندين كل محاولة للطعن بعمل ونزاهة افراد المنظمة، ونرفض بشدة أي ‏محاولة لنسب اجندات سياسية كهذه لأعمال المنظمة، المستندة الى تصريحات عامة لأطراف مجهولة غير ‏صحيحة. يجب التوضيح بأن الادارة المدنية تحرص طوال الوقت على فحص ومعالجة الحالات التي يظهر فيها ‏تجاوز للإجراءات والقانون والاوامر. هذه الحالات هي حالات شاذة ولا تعكس سلوك الادارة المدنية". ‏

وصي على المناطق المحتلة

بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 اوكلت معالجة الشؤون المدنية لضابط كبير يقدم ‏تقاريره مباشرة لوزير الجيش وهو منسق اعمال الحكومة في المناطق. عمليا، الحكام العسكريون في المحافظات ‏تحكموا بالمجال الامني – العسكري وكذلك بالمجال المدني. في 1981 تقرر الفصل بين النشاطات الامنية ‏والنشاطات المدنية. ومن اجل ذلك تم تشكيل الادارة المدنية الخاضعة لوحدة منسق اعمال الحكومة في ‏المناطق وقائد المنطقة في نفس الوقت. في الادارة يخدم جنود وضباط من الخدمة النظامية ومدنيين (ضباط ‏قيادة) من قبل عدد من الوزارات الحكومية. الهدف المعلن الاول للإدارة المدنية هو الاهتمام برفاهية ومصلحة ‏السكان. في نفس الوقت في الادارة المدنية عملت منذ بدايتها سلطات تخطيط واشراف التي حركت عملية ‏سيطرة اسرائيل على الاراضي لصالح المستوطنات، الامر الذي يخالف القانون الدولي ويعتبر معاكسا لمصلحة ‏السكان المحليين.‏

عند اقامة السلطة الفلسطينية توقع الفلسطينيون أن يتم حل الادارة المدنية، كما هو مكتوب في اتفاق ‏اوسلو ب الذي وقع في 1995: "بعد تأسيس المجلس الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) يتم حل الادارة ‏المدنية في الضفة الغربية وينسحب الحكم العسكري". ولكن الاتفاق نفسه يضع عددا كبيرا من القيود على هذا ‏الوعد، وهذه مكنت من عدم، ليس فقط بقاء الادارة المدنية بل ايضا توسيعها وتوسيع دورها كخادم ‏للمستوطنين الذين ازدادوا. في التقارير السنوية لمنسق اعمال الحكومة في المناطق كتب في السنوات الاخيرة ‏بأن وظيفة الادارة هي "تقديم والدفع قدما بإجراءات تشكل المنطقة بمنظار المصالح الاسرائيلية". على ذلك ‏يشير تقرير منظمة "يوجد حكم" من العام 2008: "بهذا يعلن الجيش بصورة صريحة بأنه يخرق واجبه كوصي ‏على المناطق المحتلة، الذي من المفروض أن يعمل على تعزيز مصالح السكان المحميين".‏