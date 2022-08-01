دراسة حديثة: البوتاسيوم جيد للصحة ويعالج تأثير الملح

وطن: كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يعود على صحة الإنسان بفوائد مذهلة، كما تطرقت إلى أطعمة معينة تحتوي عليه.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون بانتظام أطعمة غنية بالبوتاسيوم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لتقرير في "دويتشه فيله" تحدث عن الدراسة الصادرة في المجلة العلمية "جمعية القلب الأوروبية".

وأشارت الدراسة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، كالأفوكادو والموز والسلمون، يمكنها تخفيف تأثير الاستهلاك الكثير للملح ومن ثم خفض ضغط الدم، وأضافت أن تناول الأطعمة ذات النسب العالية من البوتاسيوم له فوائد صحية أكبر لدى النساء بالمقارنة مع الرجال.

ووجدت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن أعلى كمية من البوتاسيوم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 11%، مقابل 7% للرجال.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت 11 ألفا و267 رجلًا و13 ألفا و696 امرأة، أعمارهم بين 40 و79 عامًا، في المملكة المتحدة، حيث أكملوا جميعا استبيانًا عن نمط الحياة، وقيس ضغط دمهم وجمعت منهم عينات بول، وحلل الخبراء العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم.

ونقل موقع "كرونيكل لايف" عن المشرف على الدراسة ليفرت فوغت قوله "تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء تستفيد منه أكثر من الرجال".

وأضاف البروفيسور بجامعة أمستردام "من المعروف أن الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وتابع المتحدث نفسه "ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح، ولكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة.. دراستنا ربطت بين البوتاسيوم الغذائي والمكاسب الصحية الكبرى لدى النساء.. البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم".

وفي السياق، نقل موقع "ديلي تراست" عن تريسي باركر، اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، قولها إن "تناول مزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن يكون وصفة لقلب أكثر صحة".

وأضافت "من الطرق السهلة لزيادة البوتاسيوم تناول 5 حصص من الفاكهة والخضراوات كل يوم، كما أن الأطعمة الأخرى مثل البقول والأسماك والمكسرات والبذور والحليب تحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم".