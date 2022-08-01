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وزارة النقل لــوطن : غداً الاثنين سنبدأ باحتساب الوقود المدع ...
المحلل الاقتصادي عبد الكريم لوطن: استمرار الحكومة التعامل مع ...
"برمج من أجل القدس" مشروع يستهدف الأطفال واليافعين تحتضنه ال ...
الأزمة تتصاعد.. المحامون يبدأون بالانتقال الطوعي لسجل غير ال ...
عائلة الطالب حمدان لوطن: الاحتلال تعمد اعتقاله لحرمانه من ال ...
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا
المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 141
توضيح من وزارة النقل بخصوص قرارها حول قيادة المركبات ذات الل ...
"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر آب
الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص الحي في نابلس
أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا اليوم
حزب الله التقط مشاهد منصة "كاريش" بكاميرا حرارية متقدمة
روسيا تعلن حصيلة ضخمة لخسائر جيش أوكرانيا منذ بدء الحرب
صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت بـ9 مرات ستصبح بيد الجيش ال ...
إيران ترد على الاقتراح الأوروبي لـ"إنقاذ" الاتفاق النووي
لأول مرة.. " العلاج المائي" ملاذ للعديد من المرضى في غزة
جيهان.. فنانة تشكيلية استثمرت موهبتها في مركز ثقافي لتعليم ا ...
الثوم والفلفل في مواجهة أمراض التربة والبطالة
أسماء أبو طير تتحدى الإعاقة وتنشئ مشروعها الخاص في عالم التص ...
الغزي علاء حسنين.. محاسب ترك الأرقام والحسابات ليهتم بالزهور ...
حماس على خطى فتح والمنظمة !
الأولوية لوقف الانهيار
رغم ارتفاع نسبة التعليم بين الاناث في المزرعة الشرقية
إسرائيل والمسجد الأقصى .. حكاية العدوان المتصاعد
عندما تضيق وتستحكم حلقات الحياة، يكون المثقف العضوي، هو سيد ...
تحقيق لـ أمان ومركز المرأة بعنوان "العنف المستور".. التحرش ا ...
تحقيق استقصائي للائتلاف الفلسطيني للإعاقة: الأشخاص ذوي الاعا ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان ...." خفافيش الظلام "
الهيئة المستقلة تطلق فيلماً استقصائياً بعنوان "الشر من شرا ...
"وطن" تنشر تحقيقا استقصائيا "الفائدة التعاقدية": تعليمات نصّ ...
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اسعار صرف العملات
01.08.2022
07:00 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات كما يلي:
الدولار: 3.41 شيكل
الدينار الاردني: 4.81 شيكل
اليورو: 3.49 شيكل
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