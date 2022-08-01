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اسعار صرف العملات

01.08.2022 07:00 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات كما يلي:

الدولار: 3.41 شيكل

الدينار الاردني: 4.81 شيكل

اليورو: 3.49 شيكل

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