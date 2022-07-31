توضيح من وزارة النقل بخصوص قرارها حول قيادة المركبات ذات اللوحات الصفراء

وطن: قالت وزارة النقل والمواصلات، إن قرار منع قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء لا يشمل الزوج أو الزوجة من حملة الهوية المقدسية أو الهوية الزرقاء.

وأضافت في توضيح لها، مساء الأحد، إن قرارها بخصوص المركبات الصفراء لم يتطرق القرار لهذا الجانب بالمطلق.

وكانت وزارة النقل أصدرت صباح الأحد، قرارا يقضي بمنع قيادة المركبات التي تحمل تراخيص أجنبية "صفراء" من قبل المواطنين.

وينص قرار الوزارة على منع إصدار تصاريح للمركبات التي تحمل لوحات صفراء، ووقف تجديد كافة التصاريح السابقة.