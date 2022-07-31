"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر آب

وطن: أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، أسعار المحروقات والغاز لشهر آب/أغسطس المقبل، بتخفيض أسعار السولار بقيمة 31 أغورة للتر، ولتر البنزين 95 بقيمة 85 أغورة.

وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.34 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.99 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.95 شيقل.

وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيقلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيقلا.

وخلال شعر تموز/يوليو الجاري، بيع لتر بنزين 95 بـ7.19 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ8.34 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.26 شيقل، وأسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ 70 شيقلا.