بنك فلسطين يعلن اسم الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية وقيمتها 60 ألف دولار





وطن: أعلن بنك فلسطين عن الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية، البالغ قيمتها 60 ألف دولار أمريكي، التي فاز بها محمد يوسف أحمد عياد من فرع بنك فلسطين في المصيون بمدينة رام الله، وذلك ضمن حملته التي أطلقها البنك على برنامج حسابات التوفير في كافة فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الوطن تحت شعار "معكم مكملين لنوفر ونربح 1960".

وجرى السحب على الجائزة في فرع بنك فلسطين بمدينة دورا بالخليل، بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة، بحضور نائب محافظ الخليل خالد دودين، ونائب رئيس بلدية دورا مهند عمرو، ومدير إدارة أعمال الأفراد والفروع في بنك فلسطين ثائر حمايل، ورئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة ربيع دويكات، ومديرة منطقة الجنوب في بنك فلسطين ريم قراقع، ومدير فرع بنك فلسطين في دورا جعفر الشراونة.

وقدم حمايل التهاني لـلفائز (محمد يوسف أحمد عياد) من بلدة أبو ديس، متمنياً له مستقبلا مشرقاً ومزدهراً في مسيرته الحياتية، معرباً عن سعادته بمواصلة تقديم البنك المزيد من الجوائز ضمن برامج التوفير التي تُعد من أكبر البرامج على مستوى القطاع المصرفي من قيمة الجوائز وعدد الفائزين، بما يتيح لعملاء البنك تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وأضاف حمايل أن هذه الجوائز هي تعبير عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين ومكافئتهم، من خلال هذه الحملات التحفيزية، إضافة إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار، وزيادة أرصدة حسابات التوفير الخاصة بهم، وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرصاً كبيرة لربح واحدة أو أكثر من الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يمنحها جمهور العملاء لبنك فلسطين.

وأشار حمايل أن الحملة الجديدة تمنح المدّخرين لدى بنك فلسطين فرصة الدخول على السحب يوميًا على جائزة بقيمة 1,000 دولار وأسبوعيًا على جائزة بقيمة 9,000 دولار وشهريًا على جائزة بقيمة 60,000 دولار، فيما سيتم السحب على جائزتين كبريين بقيمة 250,000 دولار كل 3 أشهر.

يذكر أن بنك فلسطين أطلق حملة جديدة على برنامج حسابات التوفير تحت شعار “معكم مكملين لنوفر ونربح 1960"، وذلك انسجاماً مع سعيه الدائم للتميز بمكافأة عملائه بأفضل الجوائز، وتشجيعهم على ثقافة الادخار والتوفير، لزيادة فرصهم بالفوز بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية وجائزتين كبريين بقيمة ربع مليون دولار لكل منها.