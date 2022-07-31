وزارة النقل: قرار دعم الوقود لمركبات النقل العمومي يدخل حيز التنفيذ غداً

وطن: قال مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، إن قرار مجلس الوزراء بدعم المحروقات لقطاع النقل العام، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر آب/ أغسطس المقبل.

وأضاف زكارنة أن احتساب الدعم سيبدأ من يوم غد الإثنين، وسيتم الصرف بعد الانتهاء من تركيب الحلقات الخاصة على خزانات الوقود لكل مركبة او حافلة نقل عام.

وأوضح أن القرار جاء استنادا على مصادقة مجلس الوزراء لتوصية وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بدعم المحروقات لقطاع النقل العام، وأن وزارة المالية سعرت لتر السولار لمركبات وحافلات النقل العام بأقل من السعر المعلن عنه شهرياً بشيقل واحد، على أن تحدِّد كمية الوقود الممنوحة حسب مسافة الخطوط، وعدد الرحلات، وحجم المحركات للمركبات والحافلات.

يشار إلى أن وزارة المالية ستتكفل بقيمة الحلقات التي ستصل إلى أكثر من مليون دولار، على أن يتم تركيبها على مركبات النقل العام بعد الانتهاء من ترسية عطاءات شرائها خلال الأيام القادمة حسب الأصول.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في 18 من شهر تموز/ يوليو الجاري على توصية الوزير سالم بتقديم الدعم للديزل بمقدار شيقل واحد لكل لتر لمدة ثلاثة أشهر ضمن آلية متفق عليها على ألا يتم رفع أجرة المواصلات خلال تلك المدة.

(المصدر- وفا)