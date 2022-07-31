عقب حديث والد الطالب حمدان مع وطن .. وزير التربية يهاتفه ويحدد يوم الاثنين المقبل امتحان نجله في مادة التكنولوجيا

وطن: أجرى وزير التربية والتعليم مروان العورتاني اتصالا هاتفيا مع والد طالب الثانوية العامة حمدان واوي من بلدة بيت سيرا والذي اعتقلته قوات الاحتلال يوم امتحان التكنولوجيا، وأخبره بموعد قريب لامتحان التكنولوجيا.

وجاء اتصال الوزير عورتاني مع والد الطالب عقب المقابلة التي أجراها صباح اليوم مع شبكة وطن والتي تحدث خلالها عن تعمد قوات الاحتلال اعتقال نجله صبيحة يوم امتحان التكنولوجيا.



وأبلغ الوزير والد الطالب بتحديد موعد امتحان لنجله حمدان الذي جرى الافراج عنه بعد عدة ايام من اعتقاله، وذلك يوم الاثنين المقبل، مشددا على دعم الوزارة للأسرى ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم.



وناشدت عائلة الطالب حمدان واوي من قرية بيت سيرا، صباح اليوم في حديثها مع وطن وزير التربية بالتدخل، وقال حامد واوي، والد الطالب حمدان، في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي قدمه الزميل فارس المالكي عبر شبكة وطن، بأن العائلة صُدمت أمس بشدة حين تلقت نتيجة ابنها حمدان، حيث وضعت له التربية علامة "صفر" في مادة التكنولوجيا.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان وصل وطن نسخة عنه، بأن الطالب حمدان واوي قد سجل في الدورة الثانية (آب) من امتحان الثانوية العامة، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد أربعة أيام من اعتقاله وحرمانه من تقديم امتحان مبحث التكنولوجيا؛ وأنه لم يعد هناك مشكلة سيما وأن تعليمات الامتحان واضحة وتراعي الحالات الخاصة والاستثنائية والأسرى؛ بما يمكنهم من التقدم للامتحان في أكثر من دورة أو في داخل المعتقلات.

اقرأ المزيد: عائلة الطالب حمدان لوطن: الاحتلال تعمد اعتقاله لحرمانه من التوجيهي و"التربية" تجاهلت دعوتنا لمساعدته في تدارك ذلك