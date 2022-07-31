رئيس مجلس القضاء يوقف تنظيم عمل السندات العدلية "عبر المحامين"

وطن: أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار اليوم الاحد قرارا بخصوص السندات العدلية، يقضي بوقف تنظيم السندات العدلية بعيدا عن دور المحامين المعتاد في هذا الامر، وذلك على ضوء تعليقهم (المحامين) العمل ضمن احتجاجهم ضد القرارات بقانون منذ نحو ثلاثة اسابيع.

ويقضى القرار الذي أصدره أبو شرار بـ" وقف العمل بالتعاميم السابقة بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة امام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".

وذكر أبو شرار ان هذا القرار جاء "حفاظا على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".