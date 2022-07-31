جيهان.. فنانة تشكيلية استثمرت موهبتها في مركز ثقافي لتعليم الفنون للاطفال

مدينة نابلس - جولان قرعش- وطن: من كلمات المحبطين خطت جيهان بأناملها الرقيقة لوحات تعبر عن مشاعرها المختلطة من خوف وحزن وأسى، فتحولت مخاوفها إلى مشروع ريادي يدر عليها دخلا إضافيا.

جيهان أبو عمر (33 عاماً)، أمٌ لثلاثة أطفال، من بلدة جماعين قضاء نابلس، وهي فنانة تشكيلية تهوى الرسم، وتدير مركزاً ثقافياً لتعليم فنون الرسم والموسيقى والتفريغ النفسي للأطفال.

تقول أبو عمر (لوطن): لم يكن هناك في البداية إقبال على لوحاتي الفنية، أو تقدير للفن الذي أقوم بتقديمه.

أما اليوم فتقوم جيهان بتسويق أعمالها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للمعارض التي كانت تشارك فيها.

وتؤكد أن هذا الفن مكنها اقتصاديا وجعلها صاحبة قرار وإرادة قوية تعتمد على نفسها في مواجهة صعوبات الحياة، حيث قالت في هذا الصدد: يجب على المرأة أن تنخرط في سوق العمل وأن تركز في خياراتها على موهبتها وهوايتها، لأنها ستبدع مستقبلا.

واجهت جيهان العديد من العقبات عند البدء في تنفيذ مشروعها، أبرزها العائق المادي، وصعوبة التوفيق بين تربية أطفالها الثلاثة وإدارة عملها، بالإضافة لنقص الخبرات بإدارة المشاريع، مما دفعها لتلقي العديد من الدورات التدريبية لتنمية قدراتها.

تطمح جيهان أبو عمر إلى تطوير نفسها باستكمال دراستها الأكاديمية والتخصص في مجال الفن الرقمي، بالإضافة للحصول على مراكز ومراتب عليا.

ووجهت أبو عمر رسالة للسيدات الفلسطينيات بضرورة الانخراط في سوق العمل وإدارة مشاريعهن الخاصة، لتحقيق الاستقلالية الذاتية والمادية.

