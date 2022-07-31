حزب الله ينشر احداثيات سفن الاحتلال في المتوسط .. وراجمة صواريخ ثقيلة تحت عنوان "في المرمى"

وطن: نشر الاعلام الحربي لحـزب الله صباح اليوم الأحد تسجيلا مصور، يظهر فيه إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة تحت عنوان " في المرمى".

وجاء نشر الفيديو الذي أظهر كذلك لقطة قصيرة للغاية لمنصة صواريخ لحزب الله في وضع الاستعداد، وأظهرت اللقطة نوعا ثقيلا من الصواريخ.

وجاء نشر الفيديو اليوم، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص والوسيط في المحادثات غير المباشرة بين لبنان والاحتلال، أموس هوكستين، إلى بيروت، اليوم، والتي تعد الزيارة الأهم بهذا الملف.

ومن المتوقع ان يسلم هوكستين المسؤولين اللبنانيين رد حكومة الاحتلال على المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود.

ويأتي نشر الفيديو كحلقة جديدة من جدية تهديدات حزب الله، التي أطلقها أمينه العام، حسن نصر الله، بعدم السماح للاحتلال ببدء التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش"، خلال أيلول/سبتمبر المقبل، من دون الحفاظ على حقوق لبنان في المياه الاقتصادية التابعة لها.