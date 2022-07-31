الاحتلال يصيب عاملاً ويعتقله شمال طولكرم

وطن: أصيب اليوم الأحد، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا، شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت عاملا في المنطقة المذكورة بعد أن أطلقت النار عليه أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله بأراضي الـ48.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف العمال بالاعتقال واطلاق النار عليهم في محيط جدار الفصل المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، وتمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ1948.

المصدر: (وفا)