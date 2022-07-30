ليفربول يتوج بدرع المجتمع الإنجليزي لكرة القدم

وطن: أحرز فريق ليفربول لقب درع المجتمع الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثية لهدف مساء السبت، على ملعب "كينج باور ستاديوم".

وسجل ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 21، ومحمد صلاح بالدقيقة 83 من ركلة جزاء، وداروين نونيز في الدقيقة 94 أهداف ليفربول، مقابل هدف أحرزه جوليان ألفاريز بالدقيقة 70 للسيتي.

وبدأ ليفربول المباراة دون أي من لاعبيه الجدد، حيث اعتمد المدرب يورجن كلوب على اللاعبين أنفسهم الذين اعتمد عليهم في الموسم الماضي، وقاد الدولي المصري محمد صلاح هجوم الفريق إلى جانب روبرتو فيرمينو، ولويس دياز.

في الجهة المقابلة، أشرك مدرب مانشستر سيتي مهاجمه النرويجي الجديد إرلينج هالاند، ليلعب إلى جانب رياض محرز، وجاك جريليش في الخط الأمامي.