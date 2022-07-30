جامعة القدس تحتفل بتخريج الفوج الأول من دكتوراه الفقه وأصوله وكليات المهن الصحية والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والصحة العامة والدراسات العليا

وطن: احتفلت جامعة القدس بتخريج طلبة الفوج (41) من كلية المهن الصحية، كلية الهندسة، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية الصحة العامة، كلية الدراسات العليا، والفوج الأول من برنامج الدكتوراه في الفقه وأصوله، وذلك ضمن فعاليات حفل التخريج في يومه الثاني في حرم الجامعة الرئيس، بمشاركة رئيسها أ.د. عماد أبو كشك ونوابه، وأعضاء مجلس الأمناء وثلة من عمداء الكليات وأكاديميي الجامعة وإدارييها.

من جهته، عبر رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك عن فخره بخريجي الصرح الأكاديمي العملاق، الذي يعد مؤسسة أكاديمية شامخة ورائدة في فلسطين علميًا وبحثيًا ووطنيًا، وهو ما تشير إليه مختلف التصنيفات العالمية والإنجازات الأكاديمية والعلمية لطلبتها وأكاديمييها في ظل التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي الهائل، لتكون بحق في صفوف الجامعات المتقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقال أ.د. أبو كشك "حرصنا أن نقدم لكم أرقى البرامج الأكاديمية، و خلق بيئة دراسية مثالية، وربط مخرجات التعليم والتعلم باحتياجات السوق، والاستجابة للمتغيرات من حولنا بمنهجية، وخطط وبرامج واستراتيجيات متعددة الأوجه، قمنا بالتخطيط لها جيدًا، وبمتابعة حثيثة من مجلس أمناء متميز وحريص، وإدارة واعية ومخلصة تضع نصب أعينها بلوغ الأهداف بكفاءة وفاعلية، وبما يضمن تحقيق الاستدامة من خلال المشاركة والتفاعل التام بين كافة مكونات العملية التعليمية، والأداء المتميز، والقيادة الجماعية، والمراجعة والتقييم المستمر للأثر والمخرجات، وإدخال التقنيات التعليمية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، وتأسيس حاضنات الأعمال الريادية، وتوفير المراكز المتخصصة، بما يفجر طاقات طلبتنا في التفكير الإبداعي و الريادي".

وهنأ مجلس الأمناء الطلبة الخريجين وذويهم في كلمة ألقاها د. محمد العلمي نيابة عن رئيس المجلس دولة الأخ أحمد قريع، مشيرًا إلى المراتب المتقدمة التي حصدتها الجامعة بتميزها العلمي ودورها الرائد في دعم الأفكار الإبداعية والريادية لطلبتها على الأصعدة كافة.

وفي كلمة الخريجين هنأ طالب الدراسات العليا في إدارة الأعمال محمد سرحان زملاءه وزميلاته بهذه اللحظةِ التي لطالما انتظروها طويلًا، وها هي جاءت تحملُ معها البهجةَ والسرورَ والأمل، متمنيًا لجميعِ الأصدقاء والزملاء التوفيق والنجاح في الحياة المستقبلية، في يوم يصادف ذكرى رأس السنة الهجرية وإعلان نتائج الثانوية العامة لتمسي فرحة مزدوجة بتخرج أفواجٍ واستقبال أخرى من طلبتنا الأعزاء بالثانوية العامة، آملاً التحاقهم بجامعة القدس العريقة، جامعة العاصمة، لِتَميُّز علمها وتَفرُّد تخصصاتها.

وأضاف "أُود أن أقدم خالص مودتي لطاقم التدريسِ من الأساتذة الذين ساهَموا بقدرٍ كبيرٍ جدًا فيما وصلنا إليه في هذه اللحظةِ المليئةِ بالفخرِ، والتي يَحْدُوْنا فيها الأملُ بمستقبلٍ مشرقٍ".

وتخلل الحفل فقرات فنية لفرقة أصايل للفنون الشعبية، وكان عميد شؤون الطلبة د. عبد الرؤوف السناوي عريفًا للحفل، كما وأدى خريجو كلية المهن الصحية قسم المهنة، وختامًا كرمت الجامعة خريجي الكليات، وأهالي خريجي الدراسات العليا من الأسرى، الذين بلغ عددهم ١١ أسيرًا استكملوا دراستهم العليا في الأسر.

وتختتم الجامعة احتفالاتها بتخريج الفوج الواحد والأربعين وكليتي الدعوة وأصول الدين والقرآن، والآداب، والحقوق، والأعمال والاقتصاد، والعلوم التربوية والحقوق، والأعمال والاقتصاد، والعلوم التربوية.