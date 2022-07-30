إصابة طفل بعيار ناري طائش في يطا جنوب الخليل

وطن: أصيب طفل، مساء اليوم السبت، بعيار ناري طائش بالقدم، في يطا جنوب الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات:" إن طفلا يبلغ من العمر 13 عامًا أصيب بعيار ناري طائش بالقدم، أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة في يطا جنوب الخليل".

ويُشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت الشرطة عن إصابة طفل في طولكرم، أثناء عبثه بالألعاب النارية، وسيدة (32 عامًا) بعيار ناري طائش بالظهر في بلدة إذنا غرب الخليل، بسبب احتفالات الثانوية العامة، فيما أصيب فتى من محافظة قلقيلية بعينه اليسرى جراء إطلاق الألعاب النارية.

وبدورها، ألقت شرطة رام الله والبيرة القبض على 24 شخصا، لإطلاقهم الألعاب النارية، والتفحيط بالمركبات، والتسبب بالإزعاج.

وكانت ضبطت الشرطة 168 طلقة نارية، وقبضت على 3 أشخاص داخل مركبة بمدينة الخليل، كما ضبطت قطعة سلاح من داخل مركبة، بعد أن قام من بداخلها بإطلاق النار احتفالا بالنتائج وأوقفت شخص.