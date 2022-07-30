رغم ارتفاع نسبة التعليم بين الاناث في المزرعة الشرقية

كتب: محمود الشيخ

سنويا تبرز حقيقة تؤكد أن نسبة التعليم بين الاناث في المزرعة الشرقية ترتفع عاماً تلو عام ، يدل هذا على ازدياد اهتمام الاهالي والاناث بأهمية تعليم الاناث إذ لم يعد دور الفتاة مقتصر في عقول الناس في المطبخ ، بل في التربية والتعليم والاعتماد عليها في مجالات مختلفة من العمل ، وعاد عمل المرأة له أهمية قصوى في تأمين احتياجات المنزل وتأمين احتياجاتها .

إن نتائج هذا العام لها عدة دلائل أولها الحقيقة التى ذكرت سابقاً وهي ارتفاع نسبة اهتمام الأهالي في أهمية تعليم المرأة ، ظهر ذلك في ان عدد الطالبات المتقدمات لامتحان الثانوية العامة بلغ "٤٥" طالبة نجح منهن "٤١" طالبة و" ٤" طالبات غير مستكملات في حين أن عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة بلغ " ١٧" طالباً نجح منهم "١٣" وواحد غير مستكمل وثلاثه رسوب تمثل نسبة الطالبات ٦٢.٣٪؜ ونسبة الطلاب ٣٧.٧٪؜ يعني أن نسبة الذكور تمثل الثلث ولانخفاض النسبة أسباب يقع في اعتقادي على رأسها اهتمام قطاع الشباب ومعهم الاهالي في الهجرة الى امريكا لانها تمثل لهم نقلة نوعية في حياتهم اليومية والمستقبلية، لهذا يقوم الاهالي بالبحث عن فتاة تحمل الجنسية الامريكية كي يؤمّنوا سفر ابنهم لامريكا ويجري مع الفتيات الشيء عكسه لهذا يزداد عدد الفتيات اللواتي يستمر وجودهن في البلدة في حين ينقص عدد الشباب الذكور ،ثم إن نسبة الولادات الاناث أعلى من نسبة الولادات الذكور ويشكل هذا أيضاً سبباً في ارتفاع عدد البنات عن الذكور في المدارس.

سنوياً تكشف نتائج امتحانات الثانوية العامة الخلل في التعليم بين الذكور قياساً الى اللاعبين بين البنات ، مما يستدعي أن نقوم بمراجعة دوريّة للتعليم أولاً ولموضوع الهجرة ثانياً فنحن يزداد عددنا في امريكا في حين لا نحافظ على العدد الموجود في الوطن " المزرعة الشرقية " او ينقص العدد واذا استمرينا على هذا الحال ستتحول البلد في المستقبل الى بلد كبار السن لأن الصغار يهاجرون والكبار يبقون ثم يتوفاهم الله.

اخيرا اريد ان انتهز هذه المناسبة واهنئ جميع الذين نجحوا في امتحان الثانوية العامة " التوجيهي " آملا بأن نجاحهم يعزز الصمود في بقائهم في أرض الوطن، ذلك ان بلادهم أحوج إليهم، ومثل ما بقول المثل "اللي برضى بعيش".