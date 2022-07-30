الهباش: إسرائيل ليس لها أي سيادة على "البراق" ولا على أي شبر من "الأقصى"

وطن: قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن استمرار الإحتلال باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية وارتكاب جرائم اغتيال الشبان الفلسطينيين وعمليات الاعتقال ومداهمة المنازل سوف يقود إلى إنهاء الاتفاقات مع إسرائيل وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، مضيفاً أن "هذه ليست تهديدات، بل قرارات اتخذت لحماية المصلحة الوطنية الفلسطينية".

وحذر الهباش في تصريحات لصحفية "إسرائيل اليوم" العبرية، من أنه إذا استمر هذا الوضع وشهدنا تصعيدا على الأرض، وإذا استمرت إسرائيل في إدارة ظهرها للعملية السياسية وتصرفت كدولة فوق القانون، فسوف نعرف ماذا نفعل. وإذا وجدنا أن المصلحة الفلسطينية في تنفيذ أي قرار أو كل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، فسوف نفعل ذلك دون تردد، وعلى إسرائيل أن تفهم أنه لا يمكننا قبول واقع الاحتلال الذي تحاول فرضه على شعبنا.

وفيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي والحصار المفروض على الحرم القدس ي الشريف ، قال قاضي القضاة: ان المسجد الأقصى بكافة مساحته وساحاته وباحاته كلها مملوكة للمسلمين فقط، ولا يحق لغير المسلمين امتلاك حتى شبر واحد منها. والصلاة والإدارة والملكية حق حصري للمسلمين"، مضيفاً أن ساحة وحائط البراق أيضًا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ويجب ان يخضع لسيطرة كاملة من الأوقاف الإسلامية في القدس، مؤكداً أنه لا يوجد مسلم في العالم يمكن أن يقبل بملكية اليهود أو السيادة على شبرٍ واحد من الحرم القدسي الشريف.

وبخصوص العلاقة الفلسطينية الأمريكية ونتائج زيارة الرئيس بايدن واستقباله من قبل الرئيس محمود عباس في بيت لحم : قال الهباش إن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس لا يزال على جدول الأعمال، ويوجد حوار مفتوح مع الجانب الأمريكي، وأن الزيارة وإن لم تحقق كل ما أردناه، لكنها على الأقل أكدت الأسس التي تقوم عليها العملية السياسية، بما في ذلك حل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال.

وعقب الهباش على الانتخابات المقبلة في دولة الاحتلال قائلاً: "نحن لا نهتم بمن سيكون في السلطة في إسرائيل، لكن المهم ما هي الخطط والمواقف التي سيحملونها، سنعمل مع أي شخص يصبح رئيسًا للوزراء ويكون على استعداد للتعامل مع المشكلة الفلسطينية بشكل ايجابي".