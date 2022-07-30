المستشار أبو شرار ينفي لـوطن أنباءً حول استقالته من منصبه كرئيس مجلس القضاء الأعلى

وطن: نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، المستشار عيسى ابو شرار، أنباءً حول تقديمه استقالته للرئيس محمود عباس.

وفي رده على سؤال لـوطن، حول تقديمه استقالته من منصبه للرئيس، أوضح أبو شرار أنه لم يقدم استقالته للرئيس الذي هو صاحب الشأن في ذلك.

وكانت مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت أن المستشار أبو شرار قدم استقالته للرئيس، وأنه تم قبولها وتكليف نائبه المستشارة ايمان كاظم عبد الله ناصر الدين قائماً بالأعمال.