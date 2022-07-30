الاحتلال يعتقل 13 شابا من شعفاط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، 13 شابا مقدسيا، من بلدة شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة سويلم، في بلدة شعفاط شمال شرق القدس، واعتدت على افراد العائلة، وأحدثت خرابا ودمارا في المنزل، قبل أن تعتقل 13 شابا منهم، وهم؛ جهاد خلف دعيس، ومحمود خلف دعيس، وأحمد منذر دعيس، وإسلام هيثم دعيس، وعزيز هيثم دعيس، وعارف عبد دعيس، وأحمد محمد سويلم، وأمين محمد سويلم، وخالد محمد سويلم، ونعيم إيهاب العموري، وأدهم سامر خضر، وإياس محمود وابنه محمود، الذي حرم من الاحتفال بنجاحه في الثانوية العامة.