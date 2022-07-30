بلينكن يقاوم الدعوة إلى إعلان روسيا "راعية للإرهاب"

وطن: قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يقاوم" ضغوط الكونغرس، الهادفة لإعلان روسيا "كدولة راعية للإرهاب".

وأضافت الصحيفة: "منذ أسابيع، تعرض بلينكن لضغوط لكي يتم إعلان روسيا رسميا دولة راعية للإرهاب. ولكن على الرغم من الجاذبية العاطفية لمثل هذه العبارة، يقاوم بلينكن خطوة قد تجبره على فرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاملون مع روسيا".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، تحظى هذه المبادرة، بدعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالكامل ومن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

في وقت سابق، لم يرد البيت الأبيض على ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوافق على الدعوة إلى إعلان روسيا كدولة "راعية للإرهاب".

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن الكرملين ينظر بسلبية شديدة بشأن العواقب التي ستصيب العلاقات الروسية – الأمريكية إذا تم إعلان روسيا كدولة "راعية للإرهاب". أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فقالت إن موسكو تعتبر مثل هذه التصريحات الصادرة عن واشنطن "حركة دعائية" وشددت على أن الجانب الروسي لن يترك مثل هذه الإجراءات دون رد.

المصدر: نوفوست + RT